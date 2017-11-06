Заседание техгруппы по борьбе с наркотиками пройдет 10 ноября в Баку – МИД Азербайджана

Очередное заседание региональной технической группы по проекту по мерам укрепления доверия по борьбе с наркотиками, соруководителями которого являются Азербайджан и Россия, состоится 10 ноября в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Азербайджан продолжает сотрудничество с Афганистаном и другими странами-партнерами в борьбе против незаконного оборота наркотиков, который является серьезной угрозой для региона»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению МИД, заседание состоится в рамках «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

Ф.Исазаде