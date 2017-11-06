Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9739 RUR   0.0288 GBR   2.223 TRY   0.4385

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 17° 8 Ноя 12° 16° 9 Ноя 11° 14°

Происшествия 06.11.2017 13:10

Заседание техгруппы по борьбе с наркотиками пройдет 10 ноября в Баку – МИД Азербайджана

Очередное заседание региональной технической группы по проекту по мерам укрепления доверия по борьбе с наркотиками, соруководителями которого являются Азербайджан и Россия, состоится 10 ноября в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Азербайджан продолжает сотрудничество с Афганистаном и другими странами-партнерами в борьбе против незаконного оборота наркотиков, который является серьезной угрозой для региона»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению МИД, заседание состоится в рамках «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Спецслужбы стран ОДКБ на учениях отработают взаимодействие при борьбе с наркокартелями Спецлужбы предотвратили в 2017 году контрабандный ввоз в Азербайджан более 44 кг наркотических средств На территории стран ШОС за 5 лет изъято почти 70 тонн героина - генсек организации Таможенники Азербайджана пресекли транзит около 2 кг смолы гашиша в Беларусь Таможенники Азербайджана пресекли транзит более 140 кг героина в Грузию Полиция на севере Азербайджана обнаружила и изъяла 179 культивированных кустов конопли - МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]