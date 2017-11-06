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СНГ 06.11.2017 15:02

В Минобороны РФ отмечают положительные тенденции во взаимодействии с Японией после встречи Путина с Абэ

Российско-японское военное сотрудничество развивается поступательно, считает заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Хотел бы отдельно отметить положительные тенденции во взаимодействии с Японией, которые наметились по итогам встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. В этом году после длительного перерыва возобновлено проведение диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны. Встреча прошла в марте в Токио", - сказал А.Фомин в интервью, размещённом в понедельник на сайте издания "Газета. Ru".

Он подтвердил, что до конца текущего года Японию должны посетить начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и главком Сухопутных войск Олег Салюков.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]