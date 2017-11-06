В Минобороны РФ отмечают положительные тенденции во взаимодействии с Японией после встречи Путина с Абэ

Российско-японское военное сотрудничество развивается поступательно, считает заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Хотел бы отдельно отметить положительные тенденции во взаимодействии с Японией, которые наметились по итогам встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. В этом году после длительного перерыва возобновлено проведение диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны. Встреча прошла в марте в Токио", - сказал А.Фомин в интервью, размещённом в понедельник на сайте издания "Газета. Ru".
Он подтвердил, что до конца текущего года Японию должны посетить начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и главком Сухопутных войск Олег Салюков.
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