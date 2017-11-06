Мадрид уважает решение Бельгии об условном освобождении экс-членов каталонского правительства - вице-премьер Испании

Власти Испании не имеют возражений против решения бельгийских судебных властей об условном освобождении бывших членов правительства Каталонии, в отношении которых Мадрид направил запрос об экстрадиции, заявила в понедельник испанский вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

По сообщению газеты "Паис", вице-премьер пояснила, что отнеслась с уважением к данному решению, так как Бельгия - "столь же демократическая страна", как и Испания.

Как сообщалось, после заслушивания в Брюсселе судебным следователем в воскресенье бывшего главы отлученного Мадридом от власти правительства Каталонии К.Пучдемона и его четверых соратников, бельгийское правосудие приняло решение об условном освобождении каталонских политиков.

"Они не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей", - процитировал Le Soir решение бельгийского судебного следователя.

Испанский судебный следователь предъявил в минувшую пятницу бельгийским властям европейские ордера на арест находящихся в Бельгии пятерых представителей отлученного от власти каталонского правительства за "мятеж, хищение государственных средств и неподчинение властям".

После распоряжения бельгийского судебного следователя совещательной палате суда надлежит в течение 15 дней принять решение об исполнении европейских ордеров на арест бывшего каталонского лидера и его четверых сподвижников.

Прокуратура как получатель ордеров может затем обратиться с апелляцией в палату по вынесению обвинений, что продлевает процедуру еще на 15 дней. И после этого останется возможность для кассационной жалобы, на которую полагаются также 15 дней.