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Инфраструктура и тендеры 06.11.2017 15:27

AzerGold направит около 114 тыс. на лабораторные и металлургические исследования

ЗАО "AzerGold" заключило два контракта с Центром геологических межзональных комплексных исследований (ЦГМИ) при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана на проведение лабораторных и металлургических исследований, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Контракты между AzerGold и ЦГМИ заключены 19 октября 2017 года на общую сумму 113,8 тыс. манатов. При этом первый контракт на сумму 57 тыс. манатов предусматривает проведение Центром лабораторных исследований образцов пород, собранных AzerGold в процессе полевых разведочных работ», - отмечается в информации

Второй контракт с ЦГМИ стоимостью 56,8 тыс. манатов предусматривает проведение металлургических исследований сульфильных руд с золотоносного месторождения Човдар.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERGOLD, ИССЛЕДОВАНИЯ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]