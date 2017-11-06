Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9739 RUR   0.0288 GBR   2.223 TRY   0.4385

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 17° 8 Ноя 12° 16° 9 Ноя 11° 14°

Дальнее зарубежье 06.11.2017 15:44

Пучдемон критикует положение дел с демократией в Испании

Первой публичной реакцией бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона после его условного освобождения накануне в Брюсселе стало напоминание о соратниках, содержащихся под стражей в Испании.

"Свободен и без залога", - написал он в понедельник о себе в своем "Твиттере".

"Наши мысли сейчас о коллегах, несправедливо заключенных в тюрьму государством, которое далеко от демократической практики", - добавил отстраненный Мадридом от власти каталонский лидер.

Как сообщалось, после заслушивания в Брюсселе в воскресенье судебным следователем бывшего главы правительства Каталонии К.Пучдемона и его четверых соратников бельгийское правосудие приняло решение об условном освобождении каталонских политиков, явившихся перед этим в федеральную полицию и взятых под стражу.

Находясь в Бельгии, К.Пучдемон неоднократно заявлял, что не доверяет испанскому правосудию, которое в интервью каналу RTBF он назвал варварским и находящимся под политическим давлением, и что намерен вверить себя "настоящему" бельгийскому правосудию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, ПУЧДЕМОН, ДЕМОКРАТИЯ


Похожие новости


Мадрид уважает решение Бельгии об условном освобождении экс-членов каталонского правительства - вице-премьер Испании Решение Бельгии по Пучдемону будет чисто юридическим - глава МИД Члены бывшего каталонского правительства, находящиеся в Бельгии, условно освобождены Каталонские политики взяты под стражу в Брюсселе до встречи с судебным следователем Адвокат предложил допрашивать Пучдемона в Бельгии Пучдемон даст в ближайшие часы пресс-конференцию в Брюсселе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]