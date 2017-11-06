Пучдемон критикует положение дел с демократией в Испании

Первой публичной реакцией бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона после его условного освобождения накануне в Брюсселе стало напоминание о соратниках, содержащихся под стражей в Испании.

"Свободен и без залога", - написал он в понедельник о себе в своем "Твиттере".

"Наши мысли сейчас о коллегах, несправедливо заключенных в тюрьму государством, которое далеко от демократической практики", - добавил отстраненный Мадридом от власти каталонский лидер.

Как сообщалось, после заслушивания в Брюсселе в воскресенье судебным следователем бывшего главы правительства Каталонии К.Пучдемона и его четверых соратников бельгийское правосудие приняло решение об условном освобождении каталонских политиков, явившихся перед этим в федеральную полицию и взятых под стражу.

Находясь в Бельгии, К.Пучдемон неоднократно заявлял, что не доверяет испанскому правосудию, которое в интервью каналу RTBF он назвал варварским и находящимся под политическим давлением, и что намерен вверить себя "настоящему" бельгийскому правосудию.