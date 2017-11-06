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СНГ 06.11.2017 16:08

Медики шокированы статистикой ранней половой жизни подростков в Казахстане

В Казахстане средний возраст начала вступления подростков в половую жизнь снизился до 14,5 лет, в связи с чем эксперты ООН рекомендуют понизить с 18 до 16 лет возраст предоставления медицинской помощи несовершеннолетним без согласия родителей.

"Согласно данным исследования, в Казахстане сексуальный дебют у подростков происходит в 14,5 лет. То есть это медиальный (средний) возраст подростков вступления в половую жизнь. Шокирующе - возраст сексуального дебюта достаточно низкий!" - заявил исполнительный представитель фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Раймбек Сисемалиев на семинаре по вопросам здоровья подростков.

При этом, по его словам, только 30% используют контрацептивы, констатировал Р.Сисемалиев.

Он привел результаты опросов казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет, которые показывают, что чуть более 20% из них имеют активную сексуальную жизнь. Из этих 20% сексуально активных 8,4% подростков сообщили, что имели сексуальный опыт до 14 лет. К 18 годам сексуальный опыт имеют 50% опрошенных, рассказал эксперт.

По данным научно-исследовательского центра кожно-венерологического института Казахстана, отметил он, имеются факты заболевания половыми инфекциями среди подростков уже с 15 лет.

"Чаще всего, если подростки сталкиваются с этой проблемой, они не говорят, могут не обследоваться и затем имеют хроническую форму заболеваний (...) И вместе с этим подростки не имеют доступа к услугам, они не могут прийти за помощью без согласия родителей и опекунов до 18 лет. Поэтому они остаются один на один со своей проблемой, или идут в какие-то частные клиники", - посетовал Р.Сисемалиев.

Он подчеркнул, что в сельской местности ситуация "в три раз хуже, чем в городах". "Даже если в городе подростки имеют доступ к частным клиникам, в селе этого нет", - сказал эксперт.

Исследования подростков также показали, что на вопрос "Обратитесь ли вы за помощью к родителям?" 82% детей ответили: "Нет, только не к родителям", отметил он.

В Казахстане работают порядка 90 молодежных центров здоровья, но молодые люди не знают про них, а уровень специалистов в центрах очень низкий, добавил Р.Сисемалиев.

В связи с этим эксперт ООН заявил, что возраст предоставления медицинской помощи несовершеннолетним без согласия родителей в Казахстане следует понизить с 18 до 16 лет.

"Надо пересмотреть Кодекс о здоровье, где необходимо снизить возраст согласия (родителей и опекунов на получение медпомощи - ИФ-К) с 18 до 16 лет, а может быть и до 14 лет", - сказал Р.Сисемалиев.

Кроме того, считает эксперт, необходимо обеспечить доступ подростков к качественной медицинской помощи и современным средствам контрацепции на бесплатной основе.

Семинар по вопросам здоровья подростков состоялся в четверг в Астане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДЕТИ, СЕКС, МЕДПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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