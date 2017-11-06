ФБР расследует сделки с долгом Мозамбика, организованные ВТБ, BNP Paribas и Credit Suisse - WSJ

Минюст США и ФБР расследуют роль швейцарского банка Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд долговых обязательств, сообщает в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, впервые оказались в фокусе внимания в прошлом году, когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование в части нарушений законодательства о ценных бумагах ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии.
Следователи ФБР намерены выяснить, способствовали ли банки коррупции, помогая чиновникам из Мозамбика присвоить средства, привлеченные в результате размещения долговых обязательств. Новая инициатива США расширяет масштабы расследования и делает принципиально возможным в дальнейшем открытие уголовного дела, пишет газета.
Небольшая группа агентов ФБР в рамках этого расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в прошлом году, отмечает WSJ. Следователи интересовались, осуществляли ли банки незаконные платежи местным чиновникам. Сотрудники Минюста, в свою очередь, встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне, чтобы обсудить детали организации сделок, утверждает издание.
В ВТБ расследование не комментируют.
В апреле прошлого года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более $1 млрд. До получения подробных разъяснений МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе тогда заявила на пресс-конференции, что эти средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 году выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 года на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.
Ситуация вызвала беспокойство владельцев суверенных бондов Мозамбика: появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдает от падения цен на основные экспортные товары, снижает их шансы на своевременное обслуживание долга. Тогда Wall Street Journal сообщала, что британский регулятор начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушать правила раскрытия инвесторам информации о кредитах на $1 млрд.
"Мы придерживаемся принципов транспарентности и открытости ведения бизнеса и наше взаимодействие с регулятором по транзакции в Мозамбике не стало исключением", - комментировал тогда ВТБ. Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства, в том числе и те займы, которые были обеспечены государственными гарантиями, подчеркивал банк.
Фирма Kroll, которую МВФ нанял для проведения расследования, пришла к выводу, что компания Privinvest (структура бизнесмена Искандара Сафа, поставлявшего Мозамбику, в частности, вооружение и технику), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на $700 млн. Кроме того, обязательства на $500 млн не были нигде учтены.
Президент Азербайджана выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Техасе
Баку и Стокгольм намерены увеличить взаимный товарооборот – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Заседание технической группы по региональной инфраструктуре состоится в конце ноября в Баку
Санкции США против России в энергетике приведут к росту цен на газ в Европе - Engie
Президент Алиев подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации
Президент Азербайджана предоставил банкам право заниматься операциями по обмену валюты за счет собственных и привлеченных от клиентов средств
Президент Азербайджана посетил Бакинский метрополитен
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 7 человек – МВД
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели к гибели 69 человек в Азербайджане в январе-сентябре - МЧС
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar организовал пресс-тур для журналистов по случаю Праздника граната
Менеджеры Nobel Oil Services прошли серию тренингов в Университете ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»