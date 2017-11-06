ФБР расследует сделки с долгом Мозамбика, организованные ВТБ, BNP Paribas и Credit Suisse - WSJ

Минюст США и ФБР расследуют роль швейцарского банка Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas в сделках по привлечению Мозамбиком $2 млрд долговых обязательств, сообщает в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Эти сделки, которые американские власти изучают на предмет возможной коррупционной составляющей, впервые оказались в фокусе внимания в прошлом году, когда о них впервые сообщила WSJ. С тех пор расследование в части нарушений законодательства о ценных бумагах ведут финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии.

Следователи ФБР намерены выяснить, способствовали ли банки коррупции, помогая чиновникам из Мозамбика присвоить средства, привлеченные в результате размещения долговых обязательств. Новая инициатива США расширяет масштабы расследования и делает принципиально возможным в дальнейшем открытие уголовного дела, пишет газета.

Небольшая группа агентов ФБР в рамках этого расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в прошлом году, отмечает WSJ. Следователи интересовались, осуществляли ли банки незаконные платежи местным чиновникам. Сотрудники Минюста, в свою очередь, встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне, чтобы обсудить детали организации сделок, утверждает издание.

В ВТБ расследование не комментируют.

В апреле прошлого года Международный валютный фонд сообщил, что власти Мозамбика скрыли от МВФ информацию относительно гарантированных государством обязательств на сумму более $1 млрд. До получения подробных разъяснений МВФ заморозил программу поддержки Мозамбика. Директор африканского департамента МВФ Антуанетт Сайе тогда заявила на пресс-конференции, что эти средства Мозамбику предоставили Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 году выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 года на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения.

Ситуация вызвала беспокойство владельцев суверенных бондов Мозамбика: появление новых обязательств у страны, бюджет которой страдает от падения цен на основные экспортные товары, снижает их шансы на своевременное обслуживание долга. Тогда Wall Street Journal сообщала, что британский регулятор начал проверку в отношении Credit Suisse и ВТБ, которые могли нарушать правила раскрытия инвесторам информации о кредитах на $1 млрд.

"Мы придерживаемся принципов транспарентности и открытости ведения бизнеса и наше взаимодействие с регулятором по транзакции в Мозамбике не стало исключением", - комментировал тогда ВТБ. Общая сумма кредитных обязательств Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства, в том числе и те займы, которые были обеспечены государственными гарантиями, подчеркивал банк.

Фирма Kroll, которую МВФ нанял для проведения расследования, пришла к выводу, что компания Privinvest (структура бизнесмена Искандара Сафа, поставлявшего Мозамбику, в частности, вооружение и технику), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на $700 млн. Кроме того, обязательства на $500 млн не были нигде учтены.