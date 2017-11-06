В Брюссель прибудут 200 каталонских мэров, чтобы обличить насилие мадридских властей - СМИ

Около 200 мэров прибудут в Брюссель во вторник из Каталонии, сообщил сайт газеты La Libre Belgique, со ссылкой на испанские СМИ.

Цель акции - объяснить ситуацию в регионе, уточняет издание. "Они желают рассказать о полицейском, судебном и политическом насилии", - пишет бельгийская газета.

По ее данным, такое решение было принято в минувшую пятницу на совместном совещании представителей Каталонской ассоциации муниципалитетов и Ассоциации муниципалитетов за независимость.

Делегация каталонских мэров проведет пресс-конференцию в Европейском парламенте.