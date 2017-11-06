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Инфраструктура и тендеры 06.11.2017 16:56

Текущий ремонт Азербайджанского университета языков обойдется почти в 1 млн манатов

ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономике.

«ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков. Руководство университета заключила соответствующий контракт с компанией 2 ноября 2017 года", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 998,869 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]