Текущий ремонт Азербайджанского университета языков обойдется почти в 1 млн манатов

ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономике.
«ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков. Руководство университета заключила соответствующий контракт с компанией 2 ноября 2017 года", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 998,869 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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