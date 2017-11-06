Текущий ремонт Азербайджанского университета языков обойдется почти в 1 млн манатов

ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономике.

«ООО Inpeks.N проведет текущий ремонт в Азербайджанском университете языков. Руководство университета заключила соответствующий контракт с компанией 2 ноября 2017 года", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 998,869 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков