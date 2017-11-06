Тереза Мэй после публикации Paradise Papers призвала британцев не уклоняться от уплаты налогов

Премьер Великобритании Тереза Мэй в понедельник на фоне публикации досье об офшорах призвала соотечественников не уклоняться от уплаты налогов, сообщает агентство ЭФЭ.

Глава правительства отметила, что хочет, "чтобы все платили налоги" и выразила готовность продолжать борьбу против тех британцев, кто пытается уклониться от этой обязанности.

В конце прошлой неделе ряд СМИ опубликовали подборку документов, получивших название Paradise Papers, в которой собраны данные деятельности офшорных компаний. В материалах упоминаются почти 130 политиков и знаменитостей, которые, предположительно, использовали такие компании, чтобы не платить налоги на родине. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе.