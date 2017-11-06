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Дальнее зарубежье 06.11.2017 17:02

Тереза Мэй после публикации Paradise Papers призвала британцев не уклоняться от уплаты налогов

Премьер Великобритании Тереза Мэй в понедельник на фоне публикации досье об офшорах призвала соотечественников не уклоняться от уплаты налогов, сообщает агентство ЭФЭ.

Глава правительства отметила, что хочет, "чтобы все платили налоги" и выразила готовность продолжать борьбу против тех британцев, кто пытается уклониться от этой обязанности.

В конце прошлой неделе ряд СМИ опубликовали подборку документов, получивших название Paradise Papers, в которой собраны данные деятельности офшорных компаний. В материалах упоминаются почти 130 политиков и знаменитостей, которые, предположительно, использовали такие компании, чтобы не платить налоги на родине. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЛОГИ, УКЛОНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]