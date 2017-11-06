Церемонию вступления Казахстана в права председателя Совбеза ООН откроет Назарбаев - спикер сената

Президент Нурсултан Назарбаев откроет церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете безопасности ООН, которое, согласно ежемесячной ротации, выпадает на долю республики в январе 2018 года.

Как говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы сената парламента Казахстана, об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН, главой Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман сообщил спикер верхней палаты Касым-Жомарт Токаев.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили перспективы совместной деятельности в решении актуальных для всей Центральной Азии вопросов, в частности в сфере водной проблематики и помощи Афганистану.

К.Токаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает повестку дня Регионального Центра ООН и усилия по реализации Программы действий РЦПДЦА на 2018-2020 годы. Глава сената также отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности, развитие экономического сотрудничества в Центральной Азии являются приоритетными в работе Казахстана в СБ ООН.

"Поиску путей урегулирования ситуации в Афганистане будут посвящены дебаты высокого уровня, проведение которых намечено в рамках предстоящего в январе 2018 года председательства Казахстана в СБ ООН. Церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете Безопасности ООН откроет глава государства, президент Нурсултан Назарбаев", - сообщил спикер сената, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии создан по инициативе президента Н.Назарбаева, штаб-квартира РЦПДЦА размещена в столице Туркменистана.

С января 2017 года Казахстан стал непостоянным членом Совбеза ООН на двухлетний период.