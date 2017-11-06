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Дальнее зарубежье 06.11.2017 17:33

Пучдемону разрешено заниматься политикой, суд рассмотрит его дело на следующей неделе

Прокуратура Брюсселя уточнила в понедельник условия, на которых накануне вечером были освобождены из-под стражи бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четверо его соратников.

Эти условия позволяют поддерживать контакты как между самими опальными политиками, так и их контакты со средствами массовой информации.

"Они могут также заниматься политической деятельностью", - объясняют в прокуратуре.

Суд начнет заниматься этим делом на следующей неделе в закрытом режиме, уточнил представитель прокуратуры.

"И стороны смогут выдвигать свои аргументы, а в случае необходимости оспаривать содержание ордера на арест", - сообщил он.

Согласно сообщениям ряда европейских СМИ, дата первого судебного заседания - 17 ноября.

Представитель прокуратуры напомнил, что в связи с условным освобождением взятых под стражу в воскресенье каталонских политиков касающаяся их процедура может занять до 90 дней. Она может быть продлена по требованию адвокатов, если те попросят дополнительного изучения выданных Испанией европейских ордеров на арест.

Бельгийский судебный следователь, принявший в воскресенье решение об условном освобождении каталонских политиков, определил режим их пребывания на свободе: они не могут покидать бельгийскую территорию, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]