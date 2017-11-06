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СНГ 06.11.2017 17:40

Три человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом столкновении на трассе в Иркутской области

Легковой автомобиль ВАЗ вечером в понедельник столкнулся с грузовой фурой на 1669 км федеральной трассы Р255 "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"На месте погибли водитель ВАЗ, пассажирка и ребенок. Еще один ребенок в возрасте около 2 лет госпитализирован, находится в коме", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение, после которого фура загорелась.

"Водитель большегруза не пострадал, поскольку успел покинуть кабину", - уточнил представитель МВД.

Он добавил, что авария произошла около 19:00 по иркутскому времени (14:00 мск).

На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники полиции.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]