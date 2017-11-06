Три человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом столкновении на трассе в Иркутской области

Легковой автомобиль ВАЗ вечером в понедельник столкнулся с грузовой фурой на 1669 км федеральной трассы Р255 "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"На месте погибли водитель ВАЗ, пассажирка и ребенок. Еще один ребенок в возрасте около 2 лет госпитализирован, находится в коме", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение, после которого фура загорелась.

"Водитель большегруза не пострадал, поскольку успел покинуть кабину", - уточнил представитель МВД.

Он добавил, что авария произошла около 19:00 по иркутскому времени (14:00 мск).

На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники полиции.