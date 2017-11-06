В Ингушетии ищут предполагаемых сообщников участников нападения на пост ДПС

Сотрудники правоохранительных органов проводят в ряде населённых пунктов Ингушетии оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к вооруженному нападению на пост ДПС в ингушском селе Яндаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Силовики ищут предполагаемых сообщников и пособников боевиков, напавших на стационарный пост, в результате которого один полицейский погиб, четверо получили ранения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поадресные проверки паспортного режима проходят в Карабулаке.
"Пока информации о задержанных нет. Правоохранители проверяют связь ряда лиц с нападавшими", - отметил источник.
По его словам, буквально час назад появилась информации о том, что в ходе перестрелки убит житель села Нестеровское Сунженского района, но она не подтвердилась.
Как сообщалось ранее, при перестрелке на посту ДПС были уничтожены двое боевиков. Четверо сотрудников ГИБДД получили ранения, один инспектор погиб. Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, состояние троих полицейских врачи оценивают как стабильное.
По предварительным данным, убитый в ходе перестрелки боевик - житель Ингушетии Магомед Мурзабеков.
По этому эпизоду следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, 5 ноября около 17:40 двое жителей республики расстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на стационарном посту ДПС "Волга 17", расположенном на федеральной автомобильной дороге "Кавказ" в районе сельского поселения Яндаре.
После этого один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство неустановленного образца.
В результате взрыва один полицейский скончался на месте, несколько сотрудников получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Преступник, совершивший самоподрыв, скончался на месте. Его соучастник ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов в ходе завязавшегося боестолкновения. В результате взрыва помещению стационарного поста причинены значительные повреждения.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты пистолет, магазин к пистолету без патронов, селитра в полиэтиленовом пакете, рюкзак темно-синего цвета, фрагменты проводов, одна пуля и сердечник от пули калибра 7,62 мм, гильзы различных калибров, фрагмент мобильного телефона.
За две недели это уже второе нападение боевиков на пост в селе Яндаре.
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