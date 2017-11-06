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СНГ 06.11.2017 18:14

У следователей есть четыре версии причин падения вертолета в Татарстане - СКР

Следователи приволжского СУ на транспорте возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб пилот, сообщили в СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

По данным следствия, вертолет "Белл-407", выполнявший рейс из международного аэропорта Казани в поселок Смышляевка Самарской области, упал вблизи Свияжска около 7:00. В результате аварии машина полностью разрушилась, а пилот погиб. Кроме него на борту никого не было.

"Рассматриваются следующие версии случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия", - подчеркнули в СКР.

К работе на месте аварии и ее расследованию подключены сотрудники Приволжского СУ на транспорте, Росавиации, МАК и МЧС. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, готовится к назначению ряд экспертиз.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, АВАРИЯ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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