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06.11.2017 17:36

Nar организовал пресс-тур для журналистов по случаю Праздника граната

Nar, известный своей приверженностью к национально-культурному наследию Азербайджана, организовал пресс-тур для представителей прессы по случаю традиционного Праздника граната, проведенного в Гёйчае. Мероприятие прошло в атмосфере праздника, и запомнилось интересными конкурсами и веселой развлекательной программой.

Во время мероприятия сотрудники Nar представили вниманию журналистов презентацию об основных направлениях деятельности оператора, и в особенности о деятельности, охватывающей регионы страны. Так, представители медиа получили подробную информацию о пакете тарифов Yerlim, позволяющих жителям регионов говорить по такой низкой цене, как 1 гяпик за минуту; работах проведенных для улучшения качества сети; новых базовых станциях, установленных на территории страны в 2017 году; обеспечении покрытия сети Nar на недавно освобожденных от оккупации территориях; запуске услуги HD-Voice (High-Definition Voice), позволяющей значительно улучшить качество звука во время звонков; замене трансмиссионных линий ATM (Asynchronous Transfer Mode) на линии IP, отвечающие всем современным требованиям и обеспечивающим более качественную связь, и т.д.

Комплексные мероприятия, организованные оператором Nar в рамках фестиваля, привлекли большое внимание общественности. Представители прессы, принявшие участия в празднике, с интересом прослушали презентацию мобильного оператора и подготовили подробные репортажи о мероприятии.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.

Более подробную информацию о продуктах, услугах, тарифах и кампаниях оператора Nar можно получить, посетив страницу nar.az.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]