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Регион 06.11.2017 17:39

В пресс-службе Эрдогана сообщили о запланированном на ноябрь его визите в РФ

Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что 13 ноября он может посетить Россию, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Ожидается, что турецкий лидер прибудет на переговоры с российским руководством в Сочи.

После визита в РФ Р.Т.Эрдоган отправится в Кувейт, где его ждут 14 ноября.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]