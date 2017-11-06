В пресс-службе Эрдогана сообщили о запланированном на ноябрь его визите в РФ

Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердила, что 13 ноября он может посетить Россию, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Ожидается, что турецкий лидер прибудет на переговоры с российским руководством в Сочи.

После визита в РФ Р.Т.Эрдоган отправится в Кувейт, где его ждут 14 ноября.