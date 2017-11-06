Президент Молдавии рассчитывает на поддержку Италии в урегулировании приднестровского конфликта

Молдавия рассчитывает на участие Италии как будущего председателя ОБСЕ в содействии урегулированию приднестровского конфликта, написал президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook, комментируя результаты состоявшейся в понедельник встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"Приветствовал тот факт, что Италия в 2018 году становится председателем в ОБСЕ. Будем поддерживать усилия итальянского председательства в данной организации, в частности, по урегулированию длительных конфликтов. Рассчитываем, что Италия останется одним из ключевых партнёров Молдавии в сфере урегулирования приднестровского вопроса. Считаем, что ОБСЕ должна остаться одним из основных гарантов мира и безопасности в Европе", - отметил И.Додон.

Он надеется, что под председательством Италии в ОБСЕ в 2018 году будут организованы новые раунды переговоров в формате 5+2, а министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано посетит Молдавию в качестве действующего председателя ОБСЕ.

"Италия является одним из ключевых партнёров Молдавии. В этом году мы празднуем 25-летие установления молдо-итальянских дипломатических отношений. Высказался за дальнейшее развитие отношений между нашими странами. Выразил признательность итальянской стороне за успешное сотрудничество в целом ряде секторов, таких как социальная инфраструктура, миграция, сельское хозяйство, образование и научные исследования и др.", - написал молдавский президент.

Он высоко оценил работу почётных консульств Молдавии в итальянских городах Флоренция, Асколи-Пичено и Бари.

И.Додон также отметил успешное развитие торгово-экономических отношений между странами.

"По объёму торговли Италия занимает 3-е место среди стран-партнёров Молдавии. На долю Италии приходится около 8% объёма общей торговли Молдовы. Италия занимает 2-е место по объёму инвестиций в молдавскую экономику. В Молдове действуют 1350 предприятий с итальянским капиталом в таких сферах как банковское дело, разработка программного обеспечения, производство и переработка кожи, обработка железа для строительной отрасли и др. Это сотрудничество создаёт рабочие места", - подчеркнул президент.

По его мнению, значительным фактором укрепления двусторонних отношений является деятельность молдавской общины в Италии.

"В 2017 году молдавская община в Италии стала 8-й по численности в этой стране. Мы рады факту сплочённости наших соотечественников в Италии и тому, что молдавские сограждане имеют высокий коэффициент интеграции в обществе Италии. Согласно данным ISTAT, в соответствии с уровнем занятости молдаване представляют 5-ю общину в Италии с 54% занятых людей. Около 400 врачей из Молдовы сумели подтвердить свои дипломы в Италии", - отметил И.Додон.

Он обратился к своему итальянскому коллеге с просьбой оказать содействие в решении проблем молдаван в Италии.

Президент Молдавии также рассказал о своей предстоящей поездке в Италию.

"Отправляюсь с рабочим визитом в Италию, где проведу ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны. Повестка визита очень насыщена и включает встречи с Его Святейшеством Папой Римским Франциском, госсекретарём Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролин, президентом Серджио Матарелла, а также с другими высокопоставленными официальными лицами", - добавил он.