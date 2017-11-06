Президент Азербайджана посетил Бакинский метрополитен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Бакинский метрополитен, сообщает сайт главы государства.
Посещение было приурочено 50-летию Бакинского метрополитена. Главе государства был показан ретро-состав. Затем президент проехал в ретро-составе со станции «Ичери Шехер» до станции «Нариман Нариманов».
В настоящее время Бакинский метрополитен насчитывает 25 станций. Протяженность линий составляет 36,6 км. Согласно новой концепции развития метрополитена ожидается довести число станций до 76, протяженность пустей достигнет 119,1 км.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года.
Б.Рустамбеков
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