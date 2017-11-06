Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9739 RUR   0.0288 GBR   2.223 TRY   0.4385

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 17° 8 Ноя 12° 16° 9 Ноя 11° 14°

Социум 06.11.2017 17:43

Президент Азербайджана посетил Бакинский метрополитен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил Бакинский метрополитен, сообщает сайт главы государства.

Посещение было приурочено 50-летию Бакинского метрополитена. Главе государства был показан ретро-состав. Затем президент проехал в ретро-составе со станции «Ичери Шехер» до станции «Нариман Нариманов».

В настоящее время Бакинский метрополитен насчитывает 25 станций. Протяженность линий составляет 36,6 км. Согласно новой концепции развития метрополитена ожидается довести число станций до 76, протяженность пустей достигнет 119,1 км.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЕТРОПОЛИТЕН


Похожие новости


Президент Азербайджана создал ЗАО «Бакинский метрополитен»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]