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06.11.2017 18:11

Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 10,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Шамкир.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении средств.

В соответствии с распоряжением средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2017 год.

А.Азизов

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Тэги: ШАМКИР, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]