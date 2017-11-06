Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 10,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Шамкир.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении средств.
В соответствии с распоряжением средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2017 год.
А.Азизов
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