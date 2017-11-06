Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 10,1 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Шамкир.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении средств.

В соответствии с распоряжением средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2017 год.

А.Азизов