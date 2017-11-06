Азербайджан продлил до февраля 2018г обнуление таможенных пошлин на импорт топлива для реактивных двигателей.

Импорт в Азербайджан топлива TC-1 для реактивных двигателей освобождается от уплаты таможенных пошлин до 31 января 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 3 ноября 2017 года.

Действие данных льгот истекает 20 ноября 2017 года, и на основании решения кабмина они будут действовать до февраля следующего года.

Таможенная пошлина снижена с 15% до 0.

А.Азизов