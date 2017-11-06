Баку и Стокгольм намерены увеличить взаимный товарооборот – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и первый вице-спикер Риксдага (парламента) Швеции Ева Тален Финне (Eva Thalen Finne) отмечают наличие широкого потенциала для увеличения взаимного товарооборота.
Э.Мамедъяров в понедельник начал официальный визит в Швецию, в рамках которого провел переговоры с первым вице-спикером парламента.
"Э.Мамедъяров и Е.Т.Финне отметили важность увеличения взаимных инвестиций. Кроме этого, собеседники отметили наличие широкого потенциала для увеличения взаимного товарооборота", - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр также рассказал о роли Азербайджана в регионе, инициативах страны по реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Он высказал мнение, что Швеция может воспользоваться преимуществами железной дороги Север-Юг, которая соединяет страны Центральной Азии и Северной Европы.
"Собеседники также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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