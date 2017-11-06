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Внешняя политика 06.11.2017 19:17

Баку и Стокгольм намерены увеличить взаимный товарооборот – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и первый вице-спикер Риксдага (парламента) Швеции Ева Тален Финне (Eva Thalen Finne) отмечают наличие широкого потенциала для увеличения взаимного товарооборота.

Э.Мамедъяров в понедельник начал официальный визит в Швецию, в рамках которого провел переговоры с первым вице-спикером парламента.

"Э.Мамедъяров и Е.Т.Финне отметили важность увеличения взаимных инвестиций. Кроме этого, собеседники отметили наличие широкого потенциала для увеличения взаимного товарооборота", - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр также рассказал о роли Азербайджана в регионе, инициативах страны по реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов. Он высказал мнение, что Швеция может воспользоваться преимуществами железной дороги Север-Юг, которая соединяет страны Центральной Азии и Северной Европы.

"Собеседники также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ПОТЕНЦИАЛ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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