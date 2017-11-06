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Бизнес и законодательство 06.11.2017 19:34

Президент Алиев подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK).

Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.

В соответствии с указом, все акции общества будут принадлежат государству.

Высшим органом управления ASK является Наблюдательный совет, состоящий из пяти человек. Текущее управление корпорацией будет осуществлять генеральный директор.

В соответствии с указом Администрации президента поручено в месячный срок подготовить и представить президенту страны следующие предложения: определить список и механизм передачи имущества, имеющегося на балансе ЗАО "Аграркредит" на баланс ASK; список проблемных активов, которыми располагает ЗАО "Аграркредит" (полученных от Международного банка Азербайджана) и механизм их передачи в управление ASK.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок: принять меры для выделения ASK административного здания.

И.Алиев в понедельник также подписал распоряжение о назначении помощника президента страны по вопросам экономической политики и промышленности – заведующего отделом Натига Амирова главой Наблюдательного совета ASK.

Другим распоряжение главы государства Кямран Набизаде назначен гендиректором ASK.

А.Азизов

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Тэги: КОРПОРАЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]