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СНГ 07.11.2017 15:13

Могерини и генсек ОБСЕ выступят на международной конференции по безопасности Центральной Азии в Самарканде

В Ташкенте ожидают участия в Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития Центральной Азии в Самарканде главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, а также министров иностранных дел Турции и Ирана.

Как напоминается в распространенном во вторник сообщении пресс-службы узбекского МИД, конференция под эгидой ООН "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" пройдет в Самарканде 10-11 ноября.

По данным МИД, в соответствии с программой форума, к его участникам, в частности, обратятся помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и руководители других международных структур.

На конференции также выступят главы МИД Турции - Мевлют Чавушоглу, Ирана - Джавад Зариф, Афганистана - Салахуддин Раббани, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, Киргизии - Эрлан Абдылдаев, Таджикистана - Сироджиддин Аслов, Туркменистана - Рашид Мередов, старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Лиза Кёртис и другие официальные лица зарубежных государств.

Всего в работе конференции, как ожидаются, примут участие более 500 человек.

"Как известно, превращение Центральной Азии в зону стабильности, устойчивого развитии и добрососедства определено главой государства основным приоритетом внешней политики Узбекистана", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Ожидается, что проведение Самаркандской конференции предоставит возможность его участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам безопасности и развития региона, выработать предложения по эффективным путям их решения", - отмечает пресс-служба МИД.

Организаторами конференции выступили Министерство иностранных дел Узбекистана, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТНИКИ


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