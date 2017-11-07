Президент Додон возглавил рейтинг доверия молдавских политиков - опрос

Президент Молдавии Игорь Додон лидирует в рейтинге доверия молдавских политиков, сообщает "Фонд общественного мнения".
Согласно результатам социологического опроса, обнародованным во вторник в Кишиневе, И.Додону, в той или иной степени доверяют 35,7%. За ним следуют председатель партии "Действие и солидарность", лидер правой оппозиции Майя Санду, которая год назад проиграла И.Додону во втором туре выборов президента. Ей доверяют 21,5%. На третьем месте, с большим отрывом идет лидер правой партии - "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 2,6%.
Лидеры правящей в Молдавии Демократической партии замыкают рейтинг доверия политиков. Председателю ДПМ, олигарху Владу Плахотнюку доверяет 2,1%, премьер-министру Павлу Филипу - 1,7%, председателю парламента Молдавии Андриану Канду - 1,2%.
Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы, то в парламент прошли бы только Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ). За ПСРМ готовы проголосовать 50,3% определившихся респондентов, PAS - 25,9%, ДПМ - 6,2%.
Опрос проводился с 7 по 29 октября. В нем приняло участие 4517 респондентов старше 18 лет из 290 населенных пунктов. Его погрешность +-1,5%.
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