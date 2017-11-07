Путин поручил оказать Вьетнаму гумпомощь в связи с произошедшим тайфуном, в том числе выделить $5 млн - Песков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ оказать гуманитарную помощь Вьетнаму, на который обрушился тайфун, в том числе выделить $5 млн, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. По докладу министра Пучкова, в настоящий момент готовится к отлету во Вьетнам самолет Ил-76 с гуманитарной помощью. Так же президент поручил оказать помощь Вьетнамской социалистической народной республике в размере 5 млн долларов США", - сказал Д.Песков журналистам.

По его словам, в связи с произошедшим тайфуном во Вьетнаме президент РФ провел оперативное совещание с председателем правительства Дмитрием Медведевым, министром МЧС Владимиром Пучковым, с министром финансов Антоном Силуановым.

"Было отмечено, что только по официальным данным сейчас количество погибших в центральном Вьетнаме превысило 61 человек, десятки пропавших без вести и, к сожалению, цифра имеет тенденцию к возрастанию", - сказал Д.Песков.

По его словам, из зоны бедствия эвакуировано около 40 тыс. человек, около 80 тыс. строений получили повреждения. Д.Песков отметил, что, с учетом поступившей информации и проведенных совещаний, глава государства дал соответствующие поручения.