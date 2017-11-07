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Дальнее зарубежье 07.11.2017 16:01

Сеул и Вашингтон снимают ограничения на мощь боезарядов южнокорейских баллистических ракет - Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что Сеул и Вашингтон достигли соглашения о необходимости полностью отменить ограничения на мощность боеголовок южнокорейских баллистических ракет.

"Главы Южной Кореи и США достигли окончательного соглашения об отмене лимитов на боезаряды ракет", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, Южная Корея и США также согласовали планы увеличить размещение на ротационной основе стратегических сил США в Южной Корее, а также в ее окрестностях

"Мы также согласились немедленно начать переговоры о развитии Южной Кореей наиболее продвинутых средств военной разведки, а также об их приобретении", - добавил южнокорейский президент.

Южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн в свою очередь отмечает, что Д.Трамп стал первым американским президентом, прибывшим с визитом в Южную Корею за последние 25 лет.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]