Сеул и Вашингтон снимают ограничения на мощь боезарядов южнокорейских баллистических ракет - Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что Сеул и Вашингтон достигли соглашения о необходимости полностью отменить ограничения на мощность боеголовок южнокорейских баллистических ракет.

"Главы Южной Кореи и США достигли окончательного соглашения об отмене лимитов на боезаряды ракет", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, Южная Корея и США также согласовали планы увеличить размещение на ротационной основе стратегических сил США в Южной Корее, а также в ее окрестностях

"Мы также согласились немедленно начать переговоры о развитии Южной Кореей наиболее продвинутых средств военной разведки, а также об их приобретении", - добавил южнокорейский президент.

Южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн в свою очередь отмечает, что Д.Трамп стал первым американским президентом, прибывшим с визитом в Южную Корею за последние 25 лет.