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Дальнее зарубежье 07.11.2017 16:18

В Вашингтоне недовольны уровнем прозрачности учений "Запад-2017" - постпред США при НАТО

США недовольны уровнем прозрачности на российско-белорусских учениях "Запад-2017", заявила во вторник постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы были очень разочарованы уровнем прозрачности со стороны России в проведении (учений) "Запад-2017", Венское соглашение не было соблюдено", - сказала она в ходе телеконференции.

"Мы очень обеспокоены проблемой прозрачности, и хотели бы, чтобы в будущем Россия соблюдала стандарты, предусмотренные Венским соглашением" - добавила постпред США в НАТО.

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Тэги: США, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]