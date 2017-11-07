США недовольны уровнем прозрачности на российско-белорусских учениях "Запад-2017", заявила во вторник постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы были очень разочарованы уровнем прозрачности со стороны России в проведении (учений) "Запад-2017", Венское соглашение не было соблюдено", - сказала она в ходе телеконференции.

"Мы очень обеспокоены проблемой прозрачности, и хотели бы, чтобы в будущем Россия соблюдала стандарты, предусмотренные Венским соглашением" - добавила постпред США в НАТО.