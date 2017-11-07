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Дальнее зарубежье 07.11.2017 16:29

НАТО приходится адаптироваться к новым условиям во многом из-за событий на Украине - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что меры по реформированию структур НАТО в значительной степени стали ответом на украинский кризис.

"Одна из главных причин, почему НАТО адаптируется в сфере увеличения готовности наших сил, дальнейшего размещения наших сил на восточном фланге альянса и изменения командной структуры НАТО, состоит в незаконном присоединении Крыма и продолжающихся дестабилизирующих действиях на востоке Украины", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Альянс солидарен с Украиной и оказывает ей политическую и "практическую" поддержку, подчеркнул генсек НАТО.

Он также сказал, что Украина будет в центре внимания на предстоящей встрече глав Минобороны стран альянса.

Североатлантический альянс сохраняет обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине и призывает к полному выполнению минских договоренностей, добавил генсек организации.

НАТО и Россия недавно обсуждали проблему Украины на заседании Совета НАТО-Россия, отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]