НАТО приходится адаптироваться к новым условиям во многом из-за событий на Украине - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что меры по реформированию структур НАТО в значительной степени стали ответом на украинский кризис.

"Одна из главных причин, почему НАТО адаптируется в сфере увеличения готовности наших сил, дальнейшего размещения наших сил на восточном фланге альянса и изменения командной структуры НАТО, состоит в незаконном присоединении Крыма и продолжающихся дестабилизирующих действиях на востоке Украины", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Альянс солидарен с Украиной и оказывает ей политическую и "практическую" поддержку, подчеркнул генсек НАТО.

Он также сказал, что Украина будет в центре внимания на предстоящей встрече глав Минобороны стран альянса.

Североатлантический альянс сохраняет обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине и призывает к полному выполнению минских договоренностей, добавил генсек организации.

НАТО и Россия недавно обсуждали проблему Украины на заседании Совета НАТО-Россия, отметил Й.Столтенберг.