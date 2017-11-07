НАТО планирует усилить меры кибербезопасности

Главы министерств обороны стран НАТО на этой неделе обсудят вопросы, касающиеся усиления кибербезопасности альянса, в том числе борьбу с глобальными кибергурозами и защиту информации о военных операциях организации, заявил во вторник на пресс-конференции в преддверии встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Крупные кибератаки, такие как WannaCry, ударяют по бизнесу и госструктурам по всему миру. Наши страны должны иметь возможность защититься от таких угроз - также эффективно, как при нападении на земле, море или в воздухе", - заявил Й.Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с кибератаками на структуры НАТО практические ежедневно", - уточнил Й.Столтенберг, добавив, что сложнее всего узнать, кто стоит за этими атаками.

"Надо помнить, что за кибератаками могут стоять как государственные, так и частные структуры", - заявил он, отвечая на вопрос о том, сталкивается ли организация с атаками со стороны России.

Также в повестке дня встречи министров обороны - создание двух новых командований, отвечающих за логистику и транспортировку войск как в Европе, так и через Атлантический океан.

"Мне кажется НАТО стала сильной благодаря умению адоптироваться. Когда мир меняется, меняется и НАТО", - подчеркнул глава альянса.