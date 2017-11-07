Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 16° 9 Ноя 11° 14° 10 Ноя 11° 15°

Дальнее зарубежье 07.11.2017 16:40

НАТО планирует усилить меры кибербезопасности

Главы министерств обороны стран НАТО на этой неделе обсудят вопросы, касающиеся усиления кибербезопасности альянса, в том числе борьбу с глобальными кибергурозами и защиту информации о военных операциях организации, заявил во вторник на пресс-конференции в преддверии встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Крупные кибератаки, такие как WannaCry, ударяют по бизнесу и госструктурам по всему миру. Наши страны должны иметь возможность защититься от таких угроз - также эффективно, как при нападении на земле, море или в воздухе", - заявил Й.Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с кибератаками на структуры НАТО практические ежедневно", - уточнил Й.Столтенберг, добавив, что сложнее всего узнать, кто стоит за этими атаками.

"Надо помнить, что за кибератаками могут стоять как государственные, так и частные структуры", - заявил он, отвечая на вопрос о том, сталкивается ли организация с атаками со стороны России.

Также в повестке дня встречи министров обороны - создание двух новых командований, отвечающих за логистику и транспортировку войск как в Европе, так и через Атлантический океан.

"Мне кажется НАТО стала сильной благодаря умению адоптироваться. Когда мир меняется, меняется и НАТО", - подчеркнул глава альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


Похожие новости


Кибербезопасность остается важным приоритетом для НАТО - Столтенберг НАТО и ЕС углубляют сотрудничество в обеспечении кибербезопасности - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]