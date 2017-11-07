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Макроэкономика 07.11.2017 15:04

В Азербайджане в январе-сентябре 2017г подорожали более 330 видов товаров и услуг

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за аналогичный период 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за январь-сентябрь 2016 года и 13,3% за 2016 год", - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-сентябре 2017 года составила 13,9%, в том числе по продовольственным товарам - 17,9%, непродовольственным товарам - 12,5%, услугам - 9,6%.

"В январе-сентябре 2017 года из 521 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 93 товарам и услугам, по 94 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 334 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, БАЗОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]