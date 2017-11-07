В Азербайджане в январе-сентябре 2017г подорожали более 330 видов товаров и услуг

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за аналогичный период 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 13,1% против 12,5% за январь-сентябрь 2016 года и 13,3% за 2016 год", - отметили в Центробанке.
Среднегодовая инфляция в январе-сентябре 2017 года составила 13,9%, в том числе по продовольственным товарам - 17,9%, непродовольственным товарам - 12,5%, услугам - 9,6%.
"В январе-сентябре 2017 года из 521 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 93 товарам и услугам, по 94 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 334 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.
Н.Аббасова
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