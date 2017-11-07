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Дальнее зарубежье 07.11.2017 17:01

Борьба с ИГ не окончится с победами в Сирии и Ираке - Столтенберг

Террористическая организация ИГ потеряла значительные территории и все крупные города в Ираке и Сирии, однако борьба против ИГ не ограничивается Ираком и Сирией, заявил во вторник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Халифата" (провозглашенного ИГ - ИФ) больше не существует. Но в то же время мы уверены, что это не конец борьбы с ИГ, потому что это глобальная угроза... с которой мы сталкиваемся во многих других странах, на наших улицах", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что потеряв почти все свои территории, террористы могут переключиться на подготовку терактов в Европе и США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ИГ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]