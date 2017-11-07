Борьба с ИГ не окончится с победами в Сирии и Ираке - Столтенберг

Террористическая организация ИГ потеряла значительные территории и все крупные города в Ираке и Сирии, однако борьба против ИГ не ограничивается Ираком и Сирией, заявил во вторник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Халифата" (провозглашенного ИГ - ИФ) больше не существует. Но в то же время мы уверены, что это не конец борьбы с ИГ, потому что это глобальная угроза... с которой мы сталкиваемся во многих других странах, на наших улицах", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что потеряв почти все свои территории, террористы могут переключиться на подготовку терактов в Европе и США.