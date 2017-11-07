Парламентские комитеты одобрили проект госбюджета Азербайджана на 2018г

Парламентские комитеты на заседании во вторник одобрили проект госбюджета Азербайджана на 2018 год и рекомендовали документ для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сообщил, что согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы - 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).

Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манат или 1,1% ВВП.

По его словам, в структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.

При этом поступления по НДС на следующий год прогнозируются в размере 4 млрд 288 млн манатов, налога на прибыль - 2 млрд 320 млн манатов, налога с доходов физических лиц - 1 млрд 196 млн манатов, по таможенным пошлинам - 535 млн манатов, упрощенному налогу - 380 млн манатов, акцизам - 726 млн манатов. Бюджетные поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в 460 млн манатов.

С.Шарифов также сообщил, что в структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд 738,722 млн манатов, на социальную защиту и соцобеспечение - 2 млрд 197,182 млн манатов, на образование - 2 млрд 1,498 млн манатов, на здравоохранение - 740,661 млн манатов, на общегосударственные расходы - 3 млрд 620,257 млн манатов. Государственные капвложения на следующий год предусмотрены в размере 4 млрд 924,2 млн манатов.

Парламент Азербайджана на пленарном заседании 21 ноября начнет обсуждения по проекту госбюджета на 2018 год.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

Б.Рустамбеков