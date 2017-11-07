НАТО модернизирует структуру руководства - Столтенберг

Министры обороны НАТО на начинающейся в среду встрече одобрят пересмотр структуры руководства альянсом, сказал во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, добавив, что в Европе планируется создать новое военное командование для более эффективной трансграничной передислокации войск и снабжения.

Й.Столтенберг сказал на пресс-конференции в преддверии двухдневной встречи министров обороны, что цель пересмотра структуры руководства НАТО заключается в том, чтобы альянс по-прежнему мог обеспечивать сдерживание и защиту внутри и стабильность за пределами своих границ.

Министры обороны одобрят план создания двух новых военных командований - "для охраны расположенных в море линий связи между Северной Америкой и Европой и для повышения эффективности передвижения войск и снаряжения в Европе", сказал Й.Столтенберг.

По его словам, министры также обсудят дополнительные возможности укрепления возможности передвижения войск НАТО. Он подчеркнул потребность в "тесной координации с правительствами и частным сектором стран-членов" и в тесном сотрудничестве между НАТО и ЕС в этой сфере.

Генсек также сказал, что одна из целей пересмотра структуры руководства заключается в обеспечении способности альянса реагировать на кибератаки с той же эффективностью, что и на нападения "на суше, в воздухе и на море".

Также на встрече обсудят ракетную и ядерную программы Северной Кореи, которые "представляют угрозу для стран и партнеров НАТО, а также международного режима по предотвращению распространения ядерного оружия", сказал генсек альянса. По словам, у альянса имеются "возможность и решительность для реагирования на любую агрессию".

Министры обороны также обсудят ситуацию в Афганистане и укрепление миссии поддержки НАТО Resolute Support за счет сил союзников, сказал Й.Столтенберг.

Несколько месяцев назад США сообщили, что направят несколько тысяч дополнительных военнослужащих для участия в миссии, целью которой заключается в оказании поддержки и обучении сил безопасности Афганистана.

По словам Й.Столтенберга, другие страны НАТО также отправят в Афганистан дополнительные силы, примерно половину новых сил составят американцы, а вторую половину - военнослужащие других стран НАТО.