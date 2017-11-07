НФПП готов кредитовать проекты по реконструкции объектов оздоровительного туризма в Азербайджане

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) отбирает для кредитования инвестиционные проекты, предусматривающие реконструкцию объектов оздоровительного туризма в различных регионах Азербайджана, отмечается в объявлении фонда.

"В рамках реализации «Дорожной карты по развитию туризма» НФПП готов профинансировать инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации существующих объектов размещения туристов в Галаалты и Нафталане, а также предприятий оздоровительного туризма в других регионах страны", - подчеркивается в объявлении.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова