НФПП готов кредитовать проекты по реконструкции объектов оздоровительного туризма в Азербайджане

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) отбирает для кредитования инвестиционные проекты, предусматривающие реконструкцию объектов оздоровительного туризма в различных регионах Азербайджана, отмечается в объявлении фонда.
"В рамках реализации «Дорожной карты по развитию туризма» НФПП готов профинансировать инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации существующих объектов размещения туристов в Галаалты и Нафталане, а также предприятий оздоровительного туризма в других регионах страны", - подчеркивается в объявлении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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