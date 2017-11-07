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Регион 07.11.2017 15:59

Россия отозвала приглашение ПДС сирийских курдов на Конгресс, сообщает пресс-секретарь Эрдогана

Российская сторона отказалась от приглашения на Конгресс сирийского национального диалога представителей Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Российская сторона сказала нам, что ПДС не будет приглашена", - цитируют турецкие СМИ И.Калына.

На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что пригласил для участия в конгрессе 33 сирийских организации, включая несколько курдских, в том числе ПДС.

"Мы незамедлительно довели нашу реакцию. Это неприемлемо", - заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента Турции.

Он отметил, что турецкое правительство "не видит проблем" с приглашением других курдских организаций, за исключением ПДС.

Анкара рассматривает ПДС и ее военное крыло - Отряды народной самообороны, как часть объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, сообщают турецкие СМИ.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНГРЕСС, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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