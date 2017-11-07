В Нью-Дели зафиксирован потенциально опасный уровень загрязнения воздуха

В столице Индии во вторник зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, сообщают местные СМИ.
Согласно данным метеорологов, концентрация вредных веществ в воздухе в более чем два раза превысила установленную норму. Этот уровень классифицируется как "потенциально опасный".
Сотрудники учреждений здравоохранения рекомендуют местным жителям без необходимости не выходить на улицу.
Они также рекомендуют властям на время закрыть школы.
Местные жители жалуются, что из-за загрязненного воздуха у них возникают проблемы с дыханием и зрением.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году Нью-Дели был признан самой загрязненной столицей в мире.
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