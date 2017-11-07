Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 16° 9 Ноя 11° 14° 10 Ноя 11° 15°

Дальнее зарубежье 07.11.2017 15:59

В Нью-Дели зафиксирован потенциально опасный уровень загрязнения воздуха

В столице Индии во вторник зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, сообщают местные СМИ.

Согласно данным метеорологов, концентрация вредных веществ в воздухе в более чем два раза превысила установленную норму. Этот уровень классифицируется как "потенциально опасный".

Сотрудники учреждений здравоохранения рекомендуют местным жителям без необходимости не выходить на улицу.

Они также рекомендуют властям на время закрыть школы.

Местные жители жалуются, что из-за загрязненного воздуха у них возникают проблемы с дыханием и зрением.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году Нью-Дели был признан самой загрязненной столицей в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, СТОЛИЦА, ВОЗДУХ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ


Похожие новости


В столице Индии зафиксированы четыре слабых землетрясения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]