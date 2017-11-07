Адаптация структур НАТО, проблема КНДР, Афганистан и киберугрозы - в основе повестки совещания министров обороны альянса

Министры обороны НАТО обсудят в среду в Брюсселе продолжение процесса адаптации к 21-му веку и приступят к подготовке июльского саммита организации, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Среди главных вопросов - пересмотр структуры командования объединенных вооруженных сил НАТО, ситуация вокруг КНДР и обстановка в Афганистане, отметил генсек.

"Структура органов военного управления - это становой хребет нашего союза. Это то, что делает нас уникальными. Именно она позволяет 29 государствам НАТО действовать единым образом. И НАТО за последние десятилетия постоянно адаптирует свою структуру органов военного управления с учетом изменяющейся обстановки в сфере безопасности", - сказал Й.Столтенберг во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

По его словам, "мир становится все более непредсказуемым", и НАТО должна постоянно адаптироваться, чтобы ее командная структура была полностью способна обеспечить сдерживание и оборону у нас и проецировать стабильность за пределы нашей территории".

"На этой встрече, я полагаю, министры в принципе утвердят общий план как основу для дальнейшей работы. Сюда войдут создание новой структуры командования для защиты морских коммуникаций между Северной Америкой и Европой и будет также создано новое командование для совершенствования переброски войск и средств внутри Европы", - объяснил генсек НАТО.

Он расценил как чрезвычайно важную для сдерживания и коллективной обороны способность переброски сил и средств. При этом, отметил Й.Столтенберг, речь идет не только о командной структуре. Необходимо обеспечить наличие качественных дорог, мостов, а также обеспечить готовность железнодорожных депо к быстрому развертыванию танков и тяжелой техники.

Учитывая, что НАТО в своих военных потребностях рассчитывает и на гражданские инфраструктуры, они также должны обновляться.

Он подчеркнул необходимость для этого "тесной координации между национальными правительствами и частным сектором" и важность того, чтобы НАТО и ЕС продолжали активно сотрудничать в этом "жизненно важном вопросе".

"За ужином к нам присоединится высокий представитель Европейского союза (по иностранным делам и политике безопасности и обороны - ИФ) и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини для того, чтобы обсудить глобальные угрозы, включая Северную Корею", - добавил генсек альянса.

Обсуждение министрами ядерной и ракетной программ КНДР, являющихся "угрозой союзникам по НАТО, нашим партнерам и международному режиму нераспространения", он назвал одним из ключевых направлений предстоящего обмена мнениями. Генсек подчеркнул готовность и решимость альянса "реагировать на любую агрессию".

Й.Столтенберг указал на то, что кибератаки становятся все более серьезной угрозой безопасности союзников по организации, и пересмотренная структура командования НАТО также будет ориентирована на то, чтобы Североатлантический альянс мог реагировать на такие угрозы так же эффективно, как "против нападений с суши, моря или воздуха".

На второй день встречи, в четверг, министры обороны и партнеры альянса рассмотрят ситуацию в Афганистане и обсудят обязательства союзников и партнеров по отправке дополнительного количества военнослужащих для учебной миссии НАТО "Решительная поддержка".

Кроме того, сообщил генсек, на полях министерской встречи министр обороны США Джеймс Маттис возглавит совещание представителей Глобальной коалиции по борьбе против ИГИЛ.