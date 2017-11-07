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ТЭК 07.11.2017 16:18

Таджикистан после многолетнего перерыва может возобновить закупки газа в Узбекистане

Таджикистан в ближайшие месяцы может возобновить закупку природного газа в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по бухгалтерии ОАО "Таджиктрансгаз" (оператор газотранспортной системы республики) Олимджон Рахимов.

По его словам, представители "Таджиктрансгаза" в октябре и начале ноября провели два раунда переговоров с узбекскими партнерами о поставках газа в Таджикистан.

"В середине октября и начале ноября мы провели переговоры с представителями "Узтрансгаза" и "Узнефтегаза" и теперь находимся на стадии определения цены на газ и объемов закупки, которые бы удовлетворили обе стороны. Мы ждем, какую цену они предложат. Предварительно речь идет о ценах ниже рыночных. Они заинтересованы продавать газ, мы - покупать. Пока не определится цена, невозможно говорить о потребностях. Начиная с 2013 года, когда прекратились поставки газа из Узбекистана, предприятия республики перешли на уголь, но теперь многие из них готовы закупать газ по доступной цене", - сказал О.Рахимов.

По его словам, использование природного газа имеет ряд преимуществ перед углем.

"Это и экология, производственные расходы, КПД использования газа выше, чем угля. Среди потенциальных покупателей - Таджикский алюминиевый завод, цементный завод, ТЭЦ. Один из наших потенциальных клиентов "Нурихои Осие", - сообщил представитель "Таджиктрансгаза".

"Если до конца ноября они озвучат цену, а правительство Таджикистана утвердит ее, к середине декабря есть возможность заключения соглашения", - заявил О.Рахимов.

Импорт Таджикистаном природного газа из соседней страны прекратился в начале 2013 года.

Начиная с 2008 года, Узбекистан постепенно повышал стоимость природного газа для Таджикистана со $145 за 1 тыс. кубометров в 2008 году до $300 за 1 тыс. кубометров в 2012 году. На этом фоне снижался объем поставок: с 600 млн кубометров в 2008 году до 200 млн кубометров в 2012 году.

Практически все таджикские предприятия, использовавшие природный газ в качестве топлива, были вынуждены перейти на другие виды топлива, в основном на уголь, запасы которого в достаточном объеме имеются в республике.

Собственная добыча природного газа в Таджикистане осуществляется в незначительных объемах (чуть более 3 млн кубометров в год) на юге республики.

Возобновление переговоров о поставках узбекского газа в Таджикистан стало возможным после потепления отношений между двумя странами.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]