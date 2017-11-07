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Макроэкономика 07.11.2017 16:19

Уровень долларизации вкладов населения в Азербайджане за 9 месяцев сократился до 72% - ЦБ

Удельный вес банковских вкладов и депозитов в инвалюте в Азербайджане по итогам января-сентября 2017 года составил 68,9% против 64,4% на конец 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В январе-сентябре 2017 года несколько вырос уровень долларизации в банковском секторе. Удельный вес вкладов и депозитов в инвалюте на конец сентября 2017 года вырос до 65,9%", - отметили в банке.

При этом уровень долларизации по банковским вкладам населения за 9 месяцев сократился до 71,8% с 79,6% на конец 2016 года.

"В январе-сентябре 2017 года вклады населения в нацвалюте увеличились на 30,6%, тогда как вклады в инвалюте сократились на 15%", - подчеркнули в банке.

Показатель отношения объема вкладов и депозитов в инвалюте к денежному агрегату M3 по итогам 9 месяцев 2017 года составил 45,8% (по итогам 2016 года - 44,7% - ИФ-Аз).

А.Азизов

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Тэги: ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]