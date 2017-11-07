Уровень долларизации вкладов населения в Азербайджане за 9 месяцев сократился до 72% - ЦБ

Удельный вес банковских вкладов и депозитов в инвалюте в Азербайджане по итогам января-сентября 2017 года составил 68,9% против 64,4% на конец 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В январе-сентябре 2017 года несколько вырос уровень долларизации в банковском секторе. Удельный вес вкладов и депозитов в инвалюте на конец сентября 2017 года вырос до 65,9%", - отметили в банке.

При этом уровень долларизации по банковским вкладам населения за 9 месяцев сократился до 71,8% с 79,6% на конец 2016 года.

"В январе-сентябре 2017 года вклады населения в нацвалюте увеличились на 30,6%, тогда как вклады в инвалюте сократились на 15%", - подчеркнули в банке.

Показатель отношения объема вкладов и депозитов в инвалюте к денежному агрегату M3 по итогам 9 месяцев 2017 года составил 45,8% (по итогам 2016 года - 44,7% - ИФ-Аз).

А.Азизов