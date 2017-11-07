Столтенберг призвал к усилению международного давления на КНДР всеми средствами

Безответственное и безрассудное поведение КНДР - это угроза не только для партнеров Североатлантического альянса в Азии, - Южной Кореи и Японии, но и для союзников по НАТО и для международного мира и безопасности в целом, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Поэтому в ходе моих обсуждений с премьер-министром Японии и с президентом Южной Кореи мы договорились о том, что необходимо максимально усилить давление в отношении Северной Кореи с тем, чтобы мы могли мирным способом в ходе переговоров решить этот кризис", - сказал глава НАТО во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной предстоящему 8-9 ноября совещанию министров обороны альянса.

"Никто не хочет, чтобы началась война, но, в то же самое время мы должны избежать такой ситуации, когда Северная Корея продолжит разрабатывать свою ядерную программу и баллистические ракеты. Мы должны усилить давление на нее через дипломатические каналы, политическими средствами, и можно здесь упомянуть экономические санкции. Я приветствую то, что Совбез ООН расширил в сентябре свои экономические санкции", - отметил Й.Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО реагирует на ядерные угрозы и баллистические ракеты в течение десятилетий. "Это началось еще во время "холодной войны" за счет системы сдерживания и за счет демонстрации решимости и возможности нанести ответный удар в случае нападения. Это лучший способ предотвращения нападения", - объяснил генсек альянса.

"И то же самое касается угроз, исходящих из КНДР. Но единственное опасение заключается в том, что сейчас они разрабатывают ракеты такого радиуса действия, которые могут позволить им нанести удар не только по странам в регионе, но и по городам по обе стороны Атлантического океана, то есть в Европе и в Северной Америке", - продолжил Й.Столтенберг.

Предстоящее обсуждение министрами обороны НАТО ядерной и ракетной программ КНДР глава организации назвал одним из ключевых направлений предстоящего в среду обмена мнениями. Генсек подчеркнул готовность и решимость альянса "реагировать на любую агрессию".