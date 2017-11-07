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Бизнес и законодательство 07.11.2017 17:00

Азербайджан заинтересован в развитии отношений со Швецией в сферах АПК, туризма, ИКТ – глава МИД

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отмечает важность установления прямых контактов между деловыми кругами Азербайджана и Швеции.

Э.Мамедъяров во вторник в Стокгольме провел переговоры с премьер-министром Швеции Матсом Андерссоном, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Э.Мамедъяров отметил наличие широкого потенциала для сотрудничества в сфере науки и образования, ИКТ, туризма, перерабатывающей промышленности. В этой связи, министр подчеркнул важность установления прямых контактов между бизнес-кругами Азербайджана и Швеции»,- говорится в сообщении.

Он также рассказал М.Андерссону о стратегической дорожной карте по развитию экономики Азербайджана, в частности, развитии ненефтяного сектора и реформах и мерах, предпринимаемых в стране по диверсификации экспорта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]