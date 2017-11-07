Азербайджан заинтересован в развитии отношений со Швецией в сферах АПК, туризма, ИКТ – глава МИД

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отмечает важность установления прямых контактов между деловыми кругами Азербайджана и Швеции.

Э.Мамедъяров во вторник в Стокгольме провел переговоры с премьер-министром Швеции Матсом Андерссоном, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Э.Мамедъяров отметил наличие широкого потенциала для сотрудничества в сфере науки и образования, ИКТ, туризма, перерабатывающей промышленности. В этой связи, министр подчеркнул важность установления прямых контактов между бизнес-кругами Азербайджана и Швеции»,- говорится в сообщении.

Он также рассказал М.Андерссону о стратегической дорожной карте по развитию экономики Азербайджана, в частности, развитии ненефтяного сектора и реформах и мерах, предпринимаемых в стране по диверсификации экспорта.

Ф.Исазаде