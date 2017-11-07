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ТЭК 07.11.2017 17:36

Запасы нефти стран ОЭСР на 160 млн баррелей превышают средний 5-летний уровень

Запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на сентябрь 2017 года превышают на 160 млн баррелей средний пятилетний уровень, говорится в ежегодном прогнозе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook (WOO).

При этом этот показатель снизился с начала года на 180 млн баррелей.

По данным ОПЕК, объемы нефти, хранящейся в танкерах в море, с середины года уменьшились еще на 50 млн баррелей.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ЗАПАСЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]