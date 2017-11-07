Запасы нефти стран ОЭСР на 160 млн баррелей превышают средний 5-летний уровень

Запасы нефти в странах ОЭСР по состоянию на сентябрь 2017 года превышают на 160 млн баррелей средний пятилетний уровень, говорится в ежегодном прогнозе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook (WOO).

При этом этот показатель снизился с начала года на 180 млн баррелей.

По данным ОПЕК, объемы нефти, хранящейся в танкерах в море, с середины года уменьшились еще на 50 млн баррелей.