ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть к 2022г до 102,3 млн б/с, к 2040г - до 111,1 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает увеличение мирового спроса на нефть к 2022 году до 102,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO).
Данный показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом ОПЕК.
Согласно ожиданиям картеля, среднее ежегодное увеличение спроса в период до 2022 года составит около 1,2 млн б/с.
По расчетам ОПЕК, спрос на нефть в России в 2016 году составил 3,4 млн б/с, в 2017-2018 гг. он составил 3,5 млн б/с, в 2019-2021 гг. - 3,6 млн б/с, в 2022 г. - 3,7 млн б/с. В 2030 году этот показатель вырастет до 3,8 млн б/с, к 2040 году вернется на уровень в 3,7 млн б/с.
Картель также улучшил свои прогнозы по мировому спросу на нефть в долгосрочной перспективе, который к 2040 году ожидается на уровне 111,1 млн б/с. При этом прогнозируется снижение темпов роста спроса на нефть с 1,3 млн б/с до 2020 года, до 300 тыс. б/с в период с 2035 года по 2040 год на фоне предполагаемого повышения цен на нефть, дальнейшего ужесточения политики в области энергоэффективности и/или технологических усовершенствований, а также замедления роста ВВП.
В частности, спрос в странах ОЭСР снизится на 8,9 млн б/с к 2040 году. Спрос на нефть в развивающихся странах к 2040 году увеличится почти на 24 млн б/с за счет высоких темпов роста населения и более сильного экономического роста, к 2022 году он увеличится на 6,5 млн б/с.
ОПЕК ожидает, что Китай будет оставаться крупнейшим потребителем нефти до 2040 года, увеличив спрос на 6 млн б/с - до 17,8 млн б/с. Индия станет второй страной по росту спроса на нефть, увеличив его к 2040 году на 5,9 млн б/с.
Наибольший вклад в будущий спрос на энергию, по прогнозам ОПЕК, внесет газ. Ожидается, что спрос на газ к 2040 году увеличится почти на 34 млн б/с и достигнет уровня 93 млн б/с.
Вместе нефть и газ будут обеспечивать более половины глобальных потребностей в энергии в период до 2040 года. Их общая доля среди других энергоресурсов остается относительно стабильной в 52-53%.
Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Военно-морские силы
Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по Афганистану
Президент Алиев положительно оценил ход переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве
НФПП готов кредитовать проекты по реконструкции объектов оздоровительного туризма в Азербайджане
Потребители в Азербайджане за 9 месяцев в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Саакашвили выдали документ о легальности пребывания в Украине
Скандал с Paradise Papers может стимулировать работу в ЕС по мерам против уклонения от налогов - член Еврокомиссии
Главы МИД РФ и Ирана обсудили урегулирование в Сирии и сотрудничество на Каспии
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
Caspian American Forum Baku состоится 4 июня 2018 года
В Баку состоялось представление книги Георгия Заплетина «Давид Пашаев. Без грифа "секретно"»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»