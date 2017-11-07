ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть к 2022г до 102,3 млн б/с, к 2040г - до 111,1 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает увеличение мирового спроса на нефть к 2022 году до 102,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO).

Данный показатель был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 млн б/с по сравнению с прошлогодним прогнозом ОПЕК.

Согласно ожиданиям картеля, среднее ежегодное увеличение спроса в период до 2022 года составит около 1,2 млн б/с.

По расчетам ОПЕК, спрос на нефть в России в 2016 году составил 3,4 млн б/с, в 2017-2018 гг. он составил 3,5 млн б/с, в 2019-2021 гг. - 3,6 млн б/с, в 2022 г. - 3,7 млн б/с. В 2030 году этот показатель вырастет до 3,8 млн б/с, к 2040 году вернется на уровень в 3,7 млн б/с.

Картель также улучшил свои прогнозы по мировому спросу на нефть в долгосрочной перспективе, который к 2040 году ожидается на уровне 111,1 млн б/с. При этом прогнозируется снижение темпов роста спроса на нефть с 1,3 млн б/с до 2020 года, до 300 тыс. б/с в период с 2035 года по 2040 год на фоне предполагаемого повышения цен на нефть, дальнейшего ужесточения политики в области энергоэффективности и/или технологических усовершенствований, а также замедления роста ВВП.

В частности, спрос в странах ОЭСР снизится на 8,9 млн б/с к 2040 году. Спрос на нефть в развивающихся странах к 2040 году увеличится почти на 24 млн б/с за счет высоких темпов роста населения и более сильного экономического роста, к 2022 году он увеличится на 6,5 млн б/с.

ОПЕК ожидает, что Китай будет оставаться крупнейшим потребителем нефти до 2040 года, увеличив спрос на 6 млн б/с - до 17,8 млн б/с. Индия станет второй страной по росту спроса на нефть, увеличив его к 2040 году на 5,9 млн б/с.

Наибольший вклад в будущий спрос на энергию, по прогнозам ОПЕК, внесет газ. Ожидается, что спрос на газ к 2040 году увеличится почти на 34 млн б/с и достигнет уровня 93 млн б/с.

Вместе нефть и газ будут обеспечивать более половины глобальных потребностей в энергии в период до 2040 года. Их общая доля среди других энергоресурсов остается относительно стабильной в 52-53%.