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Дальнее зарубежье 07.11.2017 18:47

Папа римский соболезнует семьям погибших при стрельбе в Техасе

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со стрельбой в церкви в американском Техасе, жертвами которой стали 26 человек, говорится в телеграмме понтифика, направленной Архиепархию Сан-Антонио.

"Будучи глубоко опечаленным новостями о смертях и тяжких увечьях, нанесенных в результате бессмысленного акта насилия в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Святой отец просит вас передать искренние соболезнования семьям жертв и раненым, членам прихода и всему местному сообществу", - отмечается в телеграмме.

Стрельба в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс произошла 5 ноября. В результате погибли 26 человек, 20 пострадали. Подозреваемого в стрельбе Девина Келли обнаружили мертвым в машине после того, как он покинул церковь.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ВАТИКАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]