Папа римский соболезнует семьям погибших при стрельбе в Техасе

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со стрельбой в церкви в американском Техасе, жертвами которой стали 26 человек, говорится в телеграмме понтифика, направленной Архиепархию Сан-Антонио.

"Будучи глубоко опечаленным новостями о смертях и тяжких увечьях, нанесенных в результате бессмысленного акта насилия в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, Святой отец просит вас передать искренние соболезнования семьям жертв и раненым, членам прихода и всему местному сообществу", - отмечается в телеграмме.

Стрельба в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс произошла 5 ноября. В результате погибли 26 человек, 20 пострадали. Подозреваемого в стрельбе Девина Келли обнаружили мертвым в машине после того, как он покинул церковь.