Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 11° 13° 10 Ноя 15° 11 Ноя 11° 16°

Дальнее зарубежье 07.11.2017 18:29

Аэропорт Нью-Дели изменит расписание на этой неделе из-за ремонта одной из ВПП, возможны отмены рейсов

В период с 7 по 10 ноября ожидаются изменения в расписании и возможная отмена рейсов в аэропорту индийского города Нью-Дели, сообщает во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

" Индия - изменения в расписании и возможная отмена рейсов в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Нью-Дели с 7 по 10.11", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Портал Hindustan Times сообщает, что отмена рейсов связана с ремонтными работами на одной из трех взлетно-посадочных полос аэропорта им. Индиры Ганди, которые продлятся с 7 по 10 ноября.

"В обычные дни аэропорт Нью-Дели обрабатывает 67 рейсов в час, но в дни ремонта их количество будет сокращено до 45. В результате пострадают около 300 рейсов", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]