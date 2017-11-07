Аэропорт Нью-Дели изменит расписание на этой неделе из-за ремонта одной из ВПП, возможны отмены рейсов

В период с 7 по 10 ноября ожидаются изменения в расписании и возможная отмена рейсов в аэропорту индийского города Нью-Дели, сообщает во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

" Индия - изменения в расписании и возможная отмена рейсов в международном аэропорту им. Индиры Ганди в Нью-Дели с 7 по 10.11", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Портал Hindustan Times сообщает, что отмена рейсов связана с ремонтными работами на одной из трех взлетно-посадочных полос аэропорта им. Индиры Ганди, которые продлятся с 7 по 10 ноября.

"В обычные дни аэропорт Нью-Дели обрабатывает 67 рейсов в час, но в дни ремонта их количество будет сокращено до 45. В результате пострадают около 300 рейсов", - говорится в сообщении.