Террористом-смертником, взорвавшим себя на посту в Ингушетии, оказался 21-летний житель Карабулака

Установлена личность террориста-смертника, подорвавшего себя на посту в ингушском селе Яндаре, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"По предварительным данным, террорист-смертник, который взорвал себя в помещении стационарного поста, 21-летний житель Карабулака (Ингушетия) Ислам Куштов", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что, несмотря на уверенность экспертов в том, что подорвавший себя является именно этим человеком, будет продолжена генетическая экспертиза по опознанию его останков.
Ранее была установлена личность ликвидированного сотрудниками силовых структур боевика. По предварительной информации, убитым оказался житель Ингушетии Магомед Мурзабеков.
Накануне в ходе боестолкновения на посту ДПС были уничтожены двое боевиков, пятеро сотрудников ГИБДД получили ранения, один инспектор погиб. Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении, состояние четырех полицейских врачи оценивают как стабильное.
По данному эпизоду следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).
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