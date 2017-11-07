Главы МИД РФ и Ирана обсудили урегулирование в Сирии и сотрудничество на Каспии

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили сирийское урегулирование и вопросы сотрудничества на Каспии, сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"В частности, министры обменялись мнениями о положении дел в сирийском урегулировании, а также о задачах сотрудничества на Каспии. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты также обсудили "вопросы двустороннего взаимодействия на международной арене в свете итогов рабочего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Тегеран 1 ноября".