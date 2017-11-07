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Регион 07.11.2017 19:15

Главы МИД РФ и Ирана обсудили урегулирование в Сирии и сотрудничество на Каспии

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили сирийское урегулирование и вопросы сотрудничества на Каспии, сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"В частности, министры обменялись мнениями о положении дел в сирийском урегулировании, а также о задачах сотрудничества на Каспии. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты также обсудили "вопросы двустороннего взаимодействия на международной арене в свете итогов рабочего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Тегеран 1 ноября".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]