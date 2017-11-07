Скандал с Paradise Papers может стимулировать работу в ЕС по мерам против уклонения от налогов - член Еврокомиссии

При всей скандальности Paradise Papers ("райское досье") эти разоблачения могут способствовать ускорению и совершенствованию работы над предложениями Еврокомиссии по борьбе против махинаций с налогами, заявил член ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси.

"Этот новый скандал, как и всегда, когда случается скандал, одновременно является и плохой и хорошей новостью", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе вечером в понедельник после заседания Еврогруппы - совета министров финансов зоны евро.

"Это плохая новость, потому что она доказывает, что практики, направленные на уклонение от уплаты налогов, на мошенничество с налогами или агрессивную налоговую оптимизацию, не иссякли, и по-прежнему есть предприятия или богатые частные лица, готовые на многое, если не на все, чтобы в той или иной степени избежать налогов либо в рамках правил, либо за пределами этих рамок", - отметил П.Московиси.

"И каждый раз это хорошая новость, - продолжил он, - потому что это побудитель для Еврокомиссии, конечно, и для государств-членов к тому, чтобы добиваться большего. Государства ЕС все разделяют ту цель, которая делает Европейский союз лидером этой борьбы за прозрачность, против мошенничества, против уклонения от уплаты налогов, против агрессивной налоговой оптимизации, которые размывают налоговую базу".

По словам члена ЕК, это стимулирует к продолжению работы над предложенными Еврокомиссией проектами.

Он считает фундаментально важным обратить внимание на посредников, - банкиров, адвокатов, различные юридические агентства - которые разрабатывают и предлагают схемы уклонения от налогов. Необходимо также срочно продвинуться в формировании заслуживающего доверия "черного списка" стран и территорий, являющихся "налоговыми райками", который, как ожидается, будет завершен до конца 2017 года.

П.Московиси также подчеркнул важность "крупного структурного предложения" Еврокомиссии по консолидации стран ЕС в вопросе недопущения корыстного использования разницы в налоговых системах государств союза для укрытия прибыли от налогов и избегания оплаты НДС.

В конце прошлой неделе ряд СМИ опубликовали подборку документов, получивших название Paradise Papers, в которой собраны данные деятельности офшорных компаний. В материалах упоминаются почти 130 политиков и знаменитостей, которые, предположительно, использовали такие компании, чтобы не платить налоги на родине. В частности, в документах встречаются упоминания о членах администрации президента США, премьере Канады и о британском королевском дворе.