Саакашвили выдали документ о легальности пребывания в Украине

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что получил от Государственной миграционной службы Украины документ, подтверждающий легальность его нахождения на территории Украины.

"Сегодня наконец-то получил от Миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально", - написал политик в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник, опубликовав фотокопию документа.

При этом М.Саакашвили подчеркнул, что не удовлетворится получением только этого документа, и намерен через суд добиваться восстановления его украинского гражданства.

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.

В конце сентября М.Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента по документам относительно прекращения его гражданства Украины - в АП просили подождать до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.

24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руха новых сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. При этом он сообщил, что получил от этой службы документ, в котором ему рекомендуют дополнительно лично обратиться в подразделение по работе с ищущими защиты территориального органа ГМС по месту временного пребывания.

ГМС заявила, что есть основания для выдворения из Украины М.Саакашвили, так как он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.

25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.

3 ноября М.Саакашвили сообщил, что Высший административный суд Украины (ВАСУ) открыл производство по его иску к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене указа о прекращении гражданства Украины М.Саакашвили и что заседание суда назначено на 22 ноября.